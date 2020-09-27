Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adadaki Yunan bayrağını dronelarla kırmızıya boyadı.
Yeniakit.com.tr
Doğu Akdeniz’de Türkiye ile savaşın eşiğine gelen Yunanistan, Meis adasını provokatif eylemler için kullanıyordu.
Türkiye karasına 2 km uzaklıktaki adaya asker yığan Atina yönetimi, üst düzey ziyaretlerde gerçekleştirerek Türkiye’ye gözdağı vermeye çalışıyordu.
Yunan bayrağı kırmızıya boyandı
Bölgedeki gerginlik devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.
Yunanistan’ın Selanik kentindeki gösterilerde Yunan protestocular büyük bir küstahlığa imza atarak Türk bayrağını ateşe vermişlerdi. Alçak girişimin ardından Türk Mühendislerden oluşan sivil bir ekip Meis adasındaki Yunan bayrağını kırmızıya boyadı.
26 Eylül Cumartesi sabahı gerçekleştirilen ve kargo drone sistemleri kullanılan operasyonda toplamda 100 kilogram boyanın kullanıldığı öğrenildi. Gece boyunca süren boyama işlemini Yunan askerleri fark etmedi. Boyama uçuşları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.