Yunan askerin itirafına Hulusi Akar'dan cevap: Son pişmanlık fayda vermez

ABD ve İsrail destekli Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan’ın Türkiye düşmanlığı devam ediyor. Son olarak Yunan alayı mensubu bir asker, talimlerde Türkler aleyhine sloganlar atmaları için üstleri tarafından zorlandıklarını söyledi.

Skandal itirafın ardından Eski Genelkurmay Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’dan müthiş bir yorum geldi.

X (Eski Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Akar, “Rüzgar eken fırtına biçer” dedi.

Akar’ın mesajı şöyle:

Bir Yunan askerinin itirafı:

Türklere yönelik “ırkçı sloganlara” zorlanıyoruz.

Yunanistan ve GKRY yetkilileri ise bu itiraflara karşı sus pus.

Bu ilk değil..

Rüzgar eken fırtına biçer.

Tarih buna şahit,

Son pişmanlık fayda vermez.

AK Partili Akar, paylaşımına Türk ordusunun görüntülerinin yer aldığı bir video da ekledi.