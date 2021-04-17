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Gündem Yunan Alevilikle Türkleri bölecek
Gündem

Yunan Alevilikle Türkleri bölecek

Yunanistan’ın Türkiye ve Türklere yönelik alçak girişimleri bitmiyor. Batı Trakya’da çeşitli bahanelerle camileri kapatıp, imamları görevden uzaklaştıran Yunanistan, Türkleri bölüp, Sünnileri bitirmek için Aleviliği din olarak kabul etti ve bir cemevinin kullanımına onay verdi. Atina’nın bu konudaki akıl hocası ise Aralık ayında benzer bir adım atan Almanya oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:35:00 -
Yunan Alevilikle Türkleri bölecek

 Mehmet Aydın 

Türkiye’ye karşı her anlamda sorun çıkarmaya ve Ankara’nın sinir uçlarını kaşımaya çalışan Yunanistan yine alçak bir girişime imza attı.

Yıllardır Batı Trakya’daki Türklere baskı yapıp ibadetlerini yapmalarına engel olmaya çalışan Atina yönetimi, sayısız camiyi kapatıp, bir çok imamı da görevden uzaklaştırırken, son bir kaç günde yeni bir sinsi planını uygulamaya koydu.

Amaç Alevileri Türkiye’ye karşı kullanmak

Yunanistan’ın bağımsızlığını kazandığı yıllardan itibaren birçok Türk-İslam eseri askeri hapishane, sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, vilayet binası ya da depo olarak kullanılmaya başlandı, onlarca cami ibadete kapatıldı, bazıları ise kiliseye dönüştürüldü.

Bütün bunlar ortadayken Yunanistan, Batı Trakya’daki Türklerin arasına nifak sokup onları bölmek ve Alevileri Türkiye’ye karşı kullanmak için Aleviliği din olarak kabul etti. Yunanistan bunun yanı sıra Megalo Dereio’deki bir cemevinin de dini ve sosyal faaliyetlerde bulunması için kullanımına onay verdi.

Bakan yardımcısı cemevinde

Aralık ayında benzer bir uygulamaya imza atıp Aleviliği din olarak kabul eden Almanlardan akıl alıp Alevilik planını uygulamaya koyan Atina yönetimi, böylece Batı Trakya’daki Türkleri ayrıştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda hareket eden Yunan Eğitim Bakan Yardımcısı Aggelos Sirigos, Evros eyaletindeki Büyük Dervent köyünde bulunan cemevini ziyaret edip, bölge sakini Alevi vatandaşlarla da yakından ilgilenmişti.

Yunanistan yerel basınına yansıyan son bilgilere göre, bu ziyaretin ardından Sirigos da, dini meselelerde de yetki sahibi olan bakanlığının cemevinin faaliyetlerine başlamasına onay verdiğini açıkladı.

Atina’nın Batı Trakya’daki Alevilere yönelik bu adımı öncesinde Yunan basınında bazı diplomatların “Türkiye, Batı Trakya’da Sünnilik propagandası yapıyor. Alevilik, Sünnilikle baskı altına alınmaya çalışılıyor’ yönündeki iddiaları da yer almış ve fitne tohumları ekilmeye başlanmıştı.

Ağar, tepki gösterdi

Bölgedeki Türkleri bölmek ve Türkiye’nin etkisini yok etmek isteyen bu kirli plana Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da tepki gösterdi. Ağar, “Kalleş Yunan, Aleviliği ayrı din olarak tanımaya karar verdi. Ankara’da da “Batı Trakya da Türk yok Müslüman var” diyorlar. Tuzak zaten burada. ‘Aleviler de zaten Müslüman değil’ diye iddia ediyorlar. Batı Trakya’da cemevi ve camii 7 asırdır aynı avludadır. Amaçları Batı Trakya’daki Türkleri bölmek. Yunan, ‘Batı Trakya’daki Müslümanlar, Pomak Çingene ve Türkofonlardan oluşmakta’ diyor. Şimdi de Alevi ve Sünni olarak bizi birbirimizden ayırıyorlar. Artık bu oyunu bütün İslam coğrafyasında bozmalıyız. İç savaşlara neden olan, ortalığı kasıp kavuran mezhep ve meşrep fitnesinden artık kurtulmalıyız” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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