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Yunan adalarındaki düzensiz göçmenler ana karaya taşınıyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:22
Yunan adalarındaki düzensiz göçmenler ana karaya taşınıyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı kalabalık ve zorlu şartlarıyla bilinen Moria mülteci kampındaki bin 500 düzensiz göçmenin bir kısmının, ana karadaki farklı kamplara taşındığı bildirildi.

Yunan makamları, 3 bin kişilik kamp ve etrafında kalan düzensiz göçmen sayısının 11 bine ulaşmasının ardından özellikle hassas konumda olan düzensiz göçmenlerin bir kısmını ana karaya taşıdı.

Toplam bin 500 düzensiz göçmen, gemi seferleriyle Selanik Limanı'na gönderilerek, ülkenin kuzeyindeki çeşitli kamplara sevk ediliyor.

- Göçmenler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Mutabakat kapsamında, Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık 25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Yunan basınındaki haberlerde, perşembe gecesi 540'ı aşkın düzensiz göçmenin, 13 botla Midilli Adası'na geçtiği, bu sayının mutabakattan bu yana "bir günde Ada'da yaşanan en yüksek geçiş" olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan, ağustosta Ege adalarına yaklaşık 7 bin göçmenin geçiş yaptığı ifade edilmişti.

- AB'den taahhütleri yerine getirmesi bekleniyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Cumartesi günü toplanan Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyinde (KYSEA), göçmen sorunuyla mücadele için, iltica ve iade süreçlerini hızlandırma ve sınırları daha sıkı korumaya yönelik kararlar alınmıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydediliyor.

- Ege'de geçişi engellenen göçmen sayısında 6 kat artış

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, sadece ağustos ayında 8 bin 422 düzensiz göçmenin Ege Denizi'nden geçişi engellendi. Geçen yılın aynı ayında ise bu sayı bin 484 olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca, haziran ve temmuz aylarında geçişi engellenen düzensiz göçmen sayısında önemli oranda artış gerçekleşti.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:22
  1. YUNANİSTAN

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