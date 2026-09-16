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İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı

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İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı

Piyasa uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği kritik haftada yatırımcıları uyararak ezber bozan bir tablo çizdi.

#1
Foto - İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı

Altın ve gümüş tarafındaki geri çekilmelerin geçici olduğunu vurgulayan Memiş, Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararıyla birlikte piyasalarda yönün değişeceğini belirterek Çarşamba gününü kırılım noktası ve milat ilan etmişti.

#2
Foto - İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı

Elinde nakit bulunduranlar için bu haftanın büyük imkanlar sunduğunu ifade eden deneyimli analist, altını olanların kesinlikle satış yapmaması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı

İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanmanın tamamen Fed beklentisiyle şekillendiğini söyleyerek, piyasaların rotasını değiştirecek öngörüleri sıraladı.

#4
Foto - İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı

Petrol fiyatlarındaki ani tırmanışın kalıcı olmayacağına dikkat çeken Memiş, ABD ile İran arasındaki diplomasi ve jeopolitik sürecin petrol tarafında sert geri çekilmeleri tetikleyeceğini dile getirdi.

#5
Foto - İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı

Çarşamba günkü kırılımla birlikte finansal piyasalarda dalgalanmaların zirve yapacağını öngören İslam Memiş, panik satışlarından kaçınanların kazançlı çıkacağını ifade etti.

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