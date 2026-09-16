İslam Memiş bugünü uyarmıştı! Dedikleri bu sefer çıktı
Piyasa uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği kritik haftada yatırımcıları uyararak ezber bozan bir tablo çizdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Piyasa uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği kritik haftada yatırımcıları uyararak ezber bozan bir tablo çizdi.
Altın ve gümüş tarafındaki geri çekilmelerin geçici olduğunu vurgulayan Memiş, Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararıyla birlikte piyasalarda yönün değişeceğini belirterek Çarşamba gününü kırılım noktası ve milat ilan etmişti.
Elinde nakit bulunduranlar için bu haftanın büyük imkanlar sunduğunu ifade eden deneyimli analist, altını olanların kesinlikle satış yapmaması gerektiğini vurguladı.
İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanmanın tamamen Fed beklentisiyle şekillendiğini söyleyerek, piyasaların rotasını değiştirecek öngörüleri sıraladı.
Petrol fiyatlarındaki ani tırmanışın kalıcı olmayacağına dikkat çeken Memiş, ABD ile İran arasındaki diplomasi ve jeopolitik sürecin petrol tarafında sert geri çekilmeleri tetikleyeceğini dile getirdi.
Çarşamba günkü kırılımla birlikte finansal piyasalarda dalgalanmaların zirve yapacağını öngören İslam Memiş, panik satışlarından kaçınanların kazançlı çıkacağını ifade etti.
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