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Dünya Nepal’de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 1403’e çıktı, 6 bin 150 kişi kayıp
Dünya

Nepal’de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 1403’e çıktı, 6 bin 150 kişi kayıp

Yeniakit Publisher
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Nepal’de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 1403’e çıktı, 6 bin 150 kişi kayıp

Nepal’de 26 Ağustos’ta meydana gelen selin bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının 1403’e yükseldiği açıklandı.

Nepal’de günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarından gelen son veriler, sel felaketinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

 

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı duyuruldu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1403'e ulaştığı kaydedildi. Can kayıplarının Chitwan'da 364, Doğu Nawalparasi'de 232, Batı Nawalparasi'de 222, Nuwakot'ta 202, Rasuwa'da 193, Gorkha'da 78, Dhading'de 72 ve Tanahun'da 38 olduğu; 2 kişinin ise Katmandu'daki tedavileri sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

 

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 6 bin 150 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu aktarıldı. Yürütülen operasyonlarla 13 bin 742 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

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