Burhanettin Duran'dan Mekke'ye alçak saldırı girişimine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."