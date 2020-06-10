Yunak’ta çiftçilere ÇKS hatırlatması

Konya’nın Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) ile ilgili bildiri yayınlayarak çiftçilere hatırlatmada bulundu.

Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Ali Çomak yayınladığı bildiride, "2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Başvuruları 30 Haziran 2020 tarihinde bitecek olup, ÇKS başvurusu yapmamış olan çiftçilerimizin 30 Hazirana kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Aksi halde ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2020 üretim sezonuna ait tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaklardır. Çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 Haziran 2020 tarihine kadar bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.