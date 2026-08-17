Derzleri ovalamadan temizlemenin en kolay yolu... Fayans araları ışıldayacak: Ovma gerektirmeden işlem tamam

SODYUM PERKARBONAT Bu bileşiğin ismine aşina olmayabilirsiniz. Bu ünlü temizleyici ve beyazlatıcının temeli, sodyum bikarbonatın - diğer adıyla kabartma tozu - kuzeni olan sodyum perkarbonattan başkası değildir. Sodyum perkarbonat suyla karıştırıldığında, parçalanır ve temel oksijeni serbest bırakır , bu daha sonra harcınızdaki her türlü pisliğe yapışarak bakterileri, küfü öldürür. Bu malzemeye dikkat edin, çünkü harç temizliğinde yıldız eko-temizleyicilerimden birisi olacaktır. SİRKE. Çevre dostu temizlik setinizin içinde sirke yoksa, gerçek bir çevre dostu temizlik seti değildir, nokta. Bu doğal asit çok amaçlı bir üründür ve kaç yıl geçerse geçsin, yüzeylere nüfuz etme ve kirleri çıkarma konusundaki olağanüstü nitelikleri sayesinde en iyi doğal temizleyiciler listesinin başında yer alacaktır - yeri geldiğinde tam ihtiyacımız olan şey harcı temizlemek için. Derzleri hiç ovalamadan temizlemenin en pratik yolu beyaz sirke (veya oksijenli su) karışımı kullanmaktır. Bu malzemeleri derz aralarına püskürtüp veya sürerek kimyasal reaksiyonla kirlerin kendi kendine çözünmesini sağlayabilir, ardından sadece ılık suyla durulayabilirsiniz.