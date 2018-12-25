Yün halı temizliğinde nelere dikkat edilmeli?

YÜN HALI TEMİZLİĞİ

Yün sıcak su ile temizlendiğinde yıpranabilir. Yün giysilerde kullanılan temizleyiciler yün halılarda da kullanılabilir. Ancak kullanım şekilleri biraz daha farklıdır. Olabildiğince soğuk su ile temizlenmesinde fayda vardır. Bu halının temizliği konusunda bir çok efsane ortaya atılmıştır. Yanlış bilinenlere şöyle bir göz atacak olursak bunların başında su ile temizlenmez teorisi gelmektedir. Bu tamamen yanlıştır. Saç ile benzer yapıdaki bu lifler kolaylıkla yıkanabilir. Bir diğer yanlış bilinen şey ise ıslak temizlemenin onları küçülteceğidir. Ancak yanlışlar olduğu gibi doğru bilgilerde vardır. Mesela ağartıcıların bu halıda kullanılmaması gerektiği gibi. Ayrıca kurutma konusunda da mümkün olduğunca hızlı davranmalı iyi havalandırılmış bir yerde kurutmalısınız.

NASIL YIKANMALI?

Sıradan halı temizleyicilerden farklı özellikle yün halılar için geliştirilmiş şampuanlardan yararlanmalısınız. Bu solüsyonları büyük marketlerden temin edebilirsiniz.Bu halılar yıkanmaz şeklindeki safsataları bir kenara bırakın ve halınızı güvenle yıkayın. Ancak yıkama konusunda tavsiyelerimizi kulak arkası etmeyin.Renk kayıplarını önlemek için kullanacağınız deterjanı mutlaka görünmeyen bir yerinde test edin. Eğer solma veya renk kaybına sebep oluyorsa kesinikle kullanmayın. Öncelikle elektrikli süpürgeyle halıyı iyice vakumlayın. Böylece kirler kolaylıkla çıkar. Halıyı yıkama esnasında aşırı ıslatmaktan kaçının. Gerekli miktarda suyu uyguladıktan sonra uygun yıkama sıvısını dökün. Çamaşır suyu katkılı olanlarından kaçının. Ardından yumuşak kıllı bir fırça ile köpürtün ve duru su ile hemen ardından müdahale edin. Kurumasını kolaylaştırmak için vakumlama işlemi yapılır. Ayrıca halınızı direkt güneş ışığı alan bir yere sermeniz renk solmalarına sebep olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ TEMİZLİĞİ

Yapabileceğiniz tek şey lekeyi kamufle etmek olacaktır. Bu lekelerin oluşmasını önlemek için kullandığınız deterjanların içeriğini iyi araştırmalısınız. Uygulayabileceğiniz bir yöntem eğer henüz renk açmaya neden olmamışsa çamaşır suyunu şampuan ile hızlıca halıdan uzaklaştırmak olacaktır. Şampuanın köpüğü ile silinir. Eğer su ile silinir ise leke daha derinlere işleyecektir. Bu işlem hızlıca yapılırsa çamaşır suyu lekesi kolaylıkla çıkar.

YÜN KOKUSU ÇIKARMA

Organik halı şampuanı ile yıkamanız bu kokuları giderecektir. Bu elinizde yoksa yün olanlar için geliştirilmiş bir şampuanı tercih etmelisiniz. Ayrıca sirkeli su da bu kokuları azaltacak ve bakterileri yok edecek bir yöntemdir.

DİĞER LEKELERİ ÇIKARMA

Lekeleri çıkarmada en etkili yol leke üzerine kabartma tozu serpmenizdir. Ardından bir miktar bulaşık deterjanı sirke ve ılık suyu solüsyon haline getirip uygulayın. Bu karışım ile her türlü lekeyi çıkarabilirsiniz. Ayrıca hidrojen peroksit, amonyak veya çamaşır suyu gibi çözeltilerden kaçının.