Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!
İBB’nin açtığı Kent Lokantalarını ‘asrın hizmeti’ olarak yere göğe sığdıramayan CHP’liler ve fonlu medyası, Ak Partili belediyenin açtığı Semt Lokantasını yerden yere vurdu. Semt Lokantasını ‘AKP’li belediyeden çakma hizmet’ başlığıyla duyuran Sözcü, haberinde Murat Kurum'un “Kent Lokantası’nı çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayrete düşürüyor" sözünü de alıntılayarak her gün bin kişiye 4 çeşit yemeğin 55 liraya verildiği belediye hizmetine burun kıvırdı.
Bahçelievler Belediyesi tarafından dar gelirliler başta olmak üzere; emekli, öğrenci, işçi, başta olmak üzere her gün bin kişiye sıcak yemek verilen Semt Lokantası açıldı. İlçede oturanlar 4 çeşit yemeği 55 liraya, ilçe dışından gidenler ise 65 liraya yiyebilecek.
Ak Partili belediyenin bu hizmeti, İBB’nin açtığı Kent Lokantalarını ‘asrın hizmeti’ gibi sunan CHP’liler ile fonlu medyasını kudurttu.
ÇAKMA HİZMETMİŞ!
CHP’nin fonladığı Sözcü ‘AKP’li belediyeden çakma hizmet’ başlığıyla yaptığı haberinde “Bahçelievler Belediyesi, Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan Kent Lokantası modelini örnek alarak “Semt Lokantası” adıyla benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Bahçelievler Belediyesi, Yenibosna’da hayata geçirdiği Semt Lokantası ile aynı modeli uygulamaya koydu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sistemin "farklı" olduğunu iddia etse de projenin özü itibarıyla İBB’nin başlattığı hamlenin bir devamı olması dikkatlerden kaçmadı” ifadeleri kullanıldı.
Semt lokantası sosyal medyada da CHP'li kullanıcıların hedefi oldu.
Gündem
Koca vekillerin Meclis tutanaklarından haberi mi yok yoksa yalan mı söylüyorlar? CHP’nin iddiaları birer birer çürüdü