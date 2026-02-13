Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!

Bahçelievler Belediyesi tarafından dar gelirliler başta olmak üzere; emekli, öğrenci, işçi, başta olmak üzere her gün bin kişiye sıcak yemek verilen Semt Lokantası açıldı. İlçede oturanlar 4 çeşit yemeği 55 liraya, ilçe dışından gidenler ise 65 liraya yiyebilecek.

Ak Partili belediyenin bu hizmeti, İBB’nin açtığı Kent Lokantalarını ‘asrın hizmeti’ gibi sunan CHP’liler ile fonlu medyasını kudurttu.

ÇAKMA HİZMETMİŞ!

CHP’nin fonladığı Sözcü ‘AKP’li belediyeden çakma hizmet’ başlığıyla yaptığı haberinde “Bahçelievler Belediyesi, Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan Kent Lokantası modelini örnek alarak “Semt Lokantası” adıyla benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Bahçelievler Belediyesi, Yenibosna’da hayata geçirdiği Semt Lokantası ile aynı modeli uygulamaya koydu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sistemin "farklı" olduğunu iddia etse de projenin özü itibarıyla İBB’nin başlattığı hamlenin bir devamı olması dikkatlerden kaçmadı” ifadeleri kullanıldı.

Semt lokantası sosyal medyada da CHP'li kullanıcıların hedefi oldu.