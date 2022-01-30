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Kadın - Aile Yumurtasız sirkeli tuzlu kurabiye | Çörek otlu yumurtasız kurabiye
Kadın - Aile

Yumurtasız sirkeli tuzlu kurabiye | Çörek otlu yumurtasız kurabiye

Kıyır kıyır kurabiye | Hem pratik hem de leziz bir kurabiye tarifi arayanlar "Yumurtasız kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çörek otlu kurabiye nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 17:11:00 -
Yumurtasız sirkeli tuzlu kurabiye | Çörek otlu yumurtasız kurabiye

Ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arayanlar "Yumurtasız pratik kurabiye nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Yumurtasız sirkeli tuzlu kurabiye

Malzemeler:

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 3 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 5-5,5 çay bardağı un

Üzeri için:

  • 2 tatlı kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı pekmez
  • Susam ya da çörek otu

Çörek otlu yumurtasız kurabiye

Bir yoğurma kabının içerisine tereyağı, sıvıyağ, tuz, şeker ve suyu alın.

Unu ise yavaş yavaş ekleyip yoğurun.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Hamurdan parçalar koparıp şekil verin.

Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın.

Bir fırçayla kurabiyelerin üzerine pekmezli suyu sürün.

Ardından kurabiyelerin üzerine susam ya da çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.

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