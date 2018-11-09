Yumurtanın taze olduğunu nasıl anlarsınız?

Yumurtaları yüzebilecekleri tamamen su dolu bardaklara koyun. Yumurta suyun içinde yatay durumda kalırsa taze, yarı yatay durumda kalırsa 7-10 günlük, dik yüzüyorsa bayat demektir.

Yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamanın diğer bir yolu da, yumurtayı bir tabağa kırmaktır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz ve bombeli bir şekilde kalır. Rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akışkanlığı yerindedir. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır veya dağılır. Yumurtanın akışkanlığı da azalmıştır.

SAKLARKEN...

Tazeliğini daha uzun muhafaza edebilmesi için yumurtaları orijinal karton kutusunda, buzdolabında saklayın. Yumurtaları kullanmadan hemen önce yıkayın. Buzdolabına kaldırmadan önce yıkarsanız, üzerindeki doğal koruyucu tabaka kaybolur. Güçlü kokulu besinlerle yanyana bulundurmayın. Yumurta kabuğu kokuları çekebilir.

YUMURTANIZ NASIL OLSUN?

Kayısı, rafadan ya da katı; yumurtayı yemek istediğiniz kıvama göre şu hususlara dikkat edin:

Rafadan yumurta: Yumurtanın akı yarı yarıya pişmiş, sarısı ise hemen hiç pişmemiştir. Yumurtayı suya koyup, kaynamaya başladıktan itibaren 100'e kadar sayarsanız rafadan yumurtanız hazır olur.

Kayısı yumurta: Akı pişmiş, sarısı ise hafifçe kıvamlanmıştır. Yumurtaları suya koyup, kaynadıktan sonra, 3.5-4 dakika daha ocakta tutup, soğuk sudan geçirirseniz, kayısı kıvamında yumurta elde edersiniz.

Katı yumurta: Yumurtanın hem akı hem de sarısı iyice pişmiştir. Yumurtaları kaynar suya attıktan sonra 6-7 dakika pişirmeniz gerekir. Daha fazla kaynatmak, yumurtanın sarısının renginin ve tadının değişmesine yol açar.