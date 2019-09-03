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Yumurtalık Lagünleri Milli Park statüsüne geçti

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan, 272 bitki ve 252 kuş türüne ev sahipliği yapan Yumurtalık Lagünleri, Tabiatı Koruma Alanı statüsünden, Milli Park statüsüne geçirildi.

03 Eylül 2019 Salı 09:26
Yumurtalık Lagünleri Milli Park statüsüne geçti

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bulunan, 272 bitki ve 252 kuş türüne ev sahipliği yapan Yumurtalık Lagünleri, Tabiatı Koruma Alanı statüsünden, Milli Park statüsüne geçirildi.


Adana’da, Ceyhan Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü nokta ile Yumurtalık Körfezi arasında kalan Yumurtalık Lagünleri, geniş çorak düzlükler, sazlıklar ve Halep çamı ormanından oluşan oldukça kompleks bir yapıya sahip sulak alan sistemini kapsıyor. Yapılan çalışmalarda 272 bitki türünün tespit edildiği lagünler, Halep çamının Anadolu’da doğal yayılış gösterdiği alanlardan biri olarak da dikkat çekiyor.


Göç yolu olarak Anadolu coğrafyasını kullanan kuşların önemli konaklama, dinlenme ve beslenme alanı olan lagünlerin, yapılan çalışma sonucu toplam 252 kuş türüne ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Alanda değişik türden binlerce ördek, sakarmeke, flamingo, kılıçgaga, akça cılıbıt ve küçük kumkuşu gibi kuş türleri kışlarken, geçmişte bu sayının 70 bini aştığı öğrenildi.


Adana il merkezine 55 kilometre, Yumurtalık ilçe merkezine 29 kilometre uzaklıkta olan ve sadece il için değil, bölge ve Anadolu için önemli bir doğal alan olarak dikkat çekiyor. 2016 yılında Tabiatı Koruma Alanı statüsüne alınan Yumurtalık Lagünleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Milli Park statüsüne geçirildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:26
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