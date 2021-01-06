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Sağlık Yumurtalık kanseri neden olur, belirtileri neler?
Sağlık

Yumurtalık kanseri neden olur, belirtileri neler?

Rahmin iki yanında yer alan, görevleri yumurta üretmek ve kadın cinsiyet hormonu salgılamak olan overler, halk arasında yumurtalık olarak da adlandırılan bir çift organdır. Bu bölgede oluşan kansere de yumurtalık kanseri adı verilir. Peki, yumurtalık kanseri nasıl belli olur? İşte yumurtalık kanseri belirtileri...

Yeniakit Publisher
2021-01-06 18:02:00 -
Yumurtalık kanseri neden olur, belirtileri neler?

Karında basınç hissi, şişkinlik, ağrı… Kadınların büyük bir kısmının zaman zaman yaşadığı ve “geçer” diye önemsemediği bu belirtiler, büyük bir tehlikenin sinyali olabilir. İşte yumurtalık kanseri belirtileri...

Yumurtalık kanseri, yumurtalıklardaki hücrelerin kontrol dışı aşırı çoğalması ve tümör oluşturması ile gelişir. Kadınlarda sık görülen bir kanser türüdür. Çoğunlukla menopoz sonrasında başlar; nadiren genç kadınlarda görülür. Yumurtalık kanseri (over kanseri) genellikle kasık ve karnın içine yayılana kadar fark edilmez. Çünkü erken evrelerde semptomlar belirsizdir. Yumurtalıklarla sınırlı olduğu erken evrede, başarılı şekilde tedavi edilebilir. Geç evrelerde tedavisi zorlaşır ve ölümcül olabilir. Şişkinlik, doygunluk hissi, sık idrara çıkma, karında ve kasıkta ağrı yaygın belirtileridir. Erken adet görmek, geç menopoza girmek, obezite ve sigara en önemli risk faktörleridir. Tedavisinde cerrahi ve kemoterapi birlikte kullanılır.

Yumurtalık kanseri neden olur, belirtileri neler?

Hastalığın sık görülen belirtileri ise şunlar:

*Karında basınç hissi ve şişkinlik

*Kasıkta dolgunluk veya ağrı

*Uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı

*Bağırsak alışkanlıklarında kabızlık gibi değişiklikler

*Mesane alışkanlıklarında sık sık idrara çıkma ihtiyacı dahil değişikliler

*İştah kaybı veya hızlı bir şekilde tokluk hissi

*Vajinal kanama

*Kilo kaybı

Bu belirtilerin özellikle birkaçının birlikte olduğu durumlarda rutin muayene periyodlarının dışında da doktora gidilmesi öneriliyor.

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