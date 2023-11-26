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Sağlık Yumurta yiyenler yandı! Önce buna dikkat, özel sanılıyor ama verdiği zararı duyan bir daha ağzına bile sürmüyor
Sağlık

Yumurta yiyenler yandı! Önce buna dikkat, özel sanılıyor ama verdiği zararı duyan bir daha ağzına bile sürmüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-26 22:35:00 - 2023-11-26 22:51:49
Yumurta yiyenler yandı! Önce buna dikkat, özel sanılıyor ama verdiği zararı duyan bir daha ağzına bile sürmüyor

Her gün yumurta yiyenler yandı! Verdiği zararı duyan bir daha ağzına bile sürmüyor. Kahvaltıların vazgeçilmez besinlerinden biri olan yumurta, zayıflama...

Kahvaltıların vazgeçilmez besinlerinden biri olan yumurta, zayıflama sürecinde olan bireylerin de favori tercihlerinden biri. Ancak haşlama, kızartma, menemen gibi pek çok farklı formda tükettiğimiz yumurtanın insan sağlığına her zaman fayda sağladığını söylemek pek doğru değil.

Yumurtalarda bol miktarda protein bulunur ancak sindirime yardımcı olan lifleri yoktur. Lif eksikliği ise kabızlığa neden olur.Yumurta tüketimiyle ilgili yapılan bir araştırmada, yumurta sarısının yüksek kolesterol düzeyine sahip olması nedeniyle yumurta tüketimini azaltmanın ömrü daha uzun bir hale getirebileceği kanıtlandı.Yine aynı araştırmaya göre haftanın her günü yumurta yemek yerine birkaç gün arayla tüketmek, çok daha doğru bir tercih olarak görüldü.

Akne, progesteron hormonunun yüksek düzeyde olmasından kaynaklanır. Vücudumuz bu hormonları kendi kendine üretir ama biz yumurta yiyerek vücudumuza fazladan hormon almış oluruz. Yani aniden ciltte akneler görmeye başlarsanız ne sıklıkla yumurta tükettiğinize dikkat etmelisiniz. Circulation dergisinde yayınlanan araştırmaya göre yumurta yemek kalp hastalığından ölme riskini artırıyor. Araştırmacılar, 27.000'den fazla katılımcıda yumurta ve kolesterol tüketimini ve kandaki kolesterol düzeylerini kardiyovasküler hastalıktan ölümle karşılaştırdı ve mevcut araştırmaların sistematik bir incelemesini gerçekleştirdi. Günde bir yumurta yemek, kalp hastalığından ölme riskini önemli ölçüde artırdı. Daha yüksek kan kolesterol düzeyleri ve daha yüksek diyet kolesterol alımı da kalp hastalığından ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. Bu bulgular, kalp sağlığının iyileştirilmesi için diyetteki kolesterol alımının sınırlandırılmasını desteklemektedir.

Yumurta kimileri için harika bir kahvaltı seçeneği olabilir, ancak belirli gıdalara karşı hassasiyetiniz veya intoleransınız varsa o kadar da iyi değildir. Yumurta yedikten sonra neden şiştiğinizi veya gaz çıkardığınızı merak ediyorsanız her sabah yumurta tüketimine devam etmeden önce alerji testi yaptırmanız gerekir.

cnnturk'ün haberine göre: Yumurta intoleransı temel olarak yumurtadaki belirli bir elementi düzgün bir şekilde sindiremediğiniz ve vücudunuzda onu parçalayabilecek belirli bir enzimin bulunmayabileceği anlamına gelir. Bu durum mide ve baş ağrısına da neden olabilir. Deneysel hayvan araştırmaları yumurta gibi kolesterolü yüksek besinlerle beslenmenin damar sertliği dediğimiz ateroskleroza yol açtığını kanıtladı. Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösterdi.
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Kısacası aşırı yumurta yiyenlerin kanında hem kolesterol hem de LDL kolesterolün yükseldiği biliniyor. Bu nedenle kalp hastalığı hikayesi olan ailelerde bireyler yumurta tüketimini haftada bir veya iki ile sınırlandırılması önerilir. Ayrıca diyabetlilerin günde birden fazla yumurta tüketmelerinin kalp hastalığına yakalanma risklerini iki kat artırdığını belirtmekte fayda var.

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