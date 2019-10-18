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Yumurta üreticileri rotayı Afrika’ya çevirdi

Irak’a yumurta satışı konusunda yaşanan sorunların ardından yeni pazar arayışına giren üreticiler, alternatif olarak gördükleri Afrika’ya ihracat için lojistik desteği talep ediyor.

18 Ekim 2019 Cuma 11:41
Yumurta üreticileri rotayı Afrika’ya çevirdi

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, Irak’ın Türkiye’den yumurta alımını durdurmasının üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi.

Irak’ın yerine alternatif pazar arayışına girdiklerini belirten Afyon, Angola ve Gana gibi ülkelerin içinde bulunduğu Afrika pazarına yumurta göndermeyi hedeflediklerini belirtti.

Afrika’ya yumurta göndermek için lojistik desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Afyon, “Yumurta satışı için maddi değil, zaman olarak desteğe ihtiyacımız var. Yani Afrika pazarına yumurtalarımızı daha erken ulaştıracağımız bir yol bulursak buraya daha rahat gireriz. Mevcut şartlarda ürünlerimizin Afrika ülkelerine ulaşması yaklaşık 40 gün sürüyor. Bizim ürünlerimizi doğrudan ulaştıracak, 15-20 günde pazara erişebileceğimiz bir lojistiğe ihtiyacımız var. Bu konuda elimizden tutulması lazım” dedi.

Afrika’nın yanı sıra ABD’ye de yumurta ihracatı için numune gönderildiğini bildiren Afyon, ihracat gerçekleşirse ABD’ye yumurta satışının üreticilere moral olacağını kaydetti. Afyon, “ABD’ye yumurta ihracatı yapılıyorsa her ülkeye yapılabilir” diye konuştu.

 

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:41
  1. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon
  2. Irak
  3. Türkiye
  4. Afyon
  5. Gana

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