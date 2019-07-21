Yumurta üreticileri kesim desteği bekliyor
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, "Yem maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle hayvanların ölmesini önlemek için erkenden kesimlerin yapılması gerekiyor" dedi.21 Temmuz 2019 Pazar 10:52
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, Irak pazarının kapanmasıyla oluşan arz fazlasının daraltılması gerektiğini belirterek, “Bu nedenle tavuklar için kesime teşvik desteği talep ediyoruz. Yem maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle hayvanların ölmesini önlemek için erkenden kesimlerin yapılması gerekiyor” dedi.
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