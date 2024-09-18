Yumurta alırken artık buna dikkat etmeniz lazım!

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden yapılan açıklamaya göre; yumurtaların raf ömrü için "son tüketim tarihi" yerine "tavsiye edilen tüketim tarihi" ifadesi kullanılacak.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağına göre, yumurtaların raf ömrü için "son tüketim tarihi" yerine "tavsiye edilen tüketim tarihi" ifadesinin kullanılacağını ve bu değişikliğin israfı azaltmayı amaçladığını belirtti.

Afyon, yeni düzenlemelerin Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak yapıldığını ifade etti.

AB Standartlarına Uyum Sağlanıyor

Hazırlanan tebliğ taslağı, AB'nin ilgili tüzüğüne uygun şekilde, A sınıfı yumurtaların tüketiciye ulaştırılma süresini yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olarak belirliyor. Ayrıca, "A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmeli, aksi takdirde B sınıfı olarak değerlendirilir" yönündeki düzenleme de taslağa eklendi.

YUMURTANIN DAHA UZUN SÜRE TÜKETİLEBİLECEĞİ VURGULANIYOR

Afyon, yumurtaların uygun koşullarda muhafaza edilmesi durumunda kullanım ömrünün uzayabileceğine dikkat çekerek, “Marketlerden aldığımız yumurtaları evde 35-40 gün saklayabiliyoruz ancak son tüketim tarihi nedeniyle çöpe atıyoruz. Bu bir israftır. Yumurtalar, uygun koşullarda muhafaza edilirse bu sürede de tüketilebilir” dedi. Afyon, yumurtaların 28 gün içinde tüketiciye ulaştırılmasının AB standartlarına uygun olduğunu ve bu düzenlemenin doğru bir adım olduğunu belirtti.

Afyon, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yumurtaların kabuk bütünlüğü bozulmadığı sürece ve aşırı sıcağa maruz kalmadığı takdirde raf ömrünün uzatılabileceğini söyledi. Dünyada bazı ülkelerde yumurtaların 90 güne kadar tüketildiğini, ancak Türkiye'de AB kriterlerine uygun olarak 28 günlük bir süre belirlendiğini ifade etti.

Marketlerde denetimlerin yapıldığını da belirten Afyon, marketlerin 28 gün sonra raflardan yumurtaları toplama zorunluluğuna sahip olduğunu vurguladı.