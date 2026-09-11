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Ekonomi Yumaklı: Yatırımlarla tarımsal hasıla daha da artacak! Avrupa’da birinci dünyada yedinciyiz
Ekonomi

Yumaklı: Yatırımlarla tarımsal hasıla daha da artacak! Avrupa’da birinci dünyada yedinciyiz

Yeniakit Publisher
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Yumaklı: Yatırımlarla tarımsal hasıla daha da artacak! Avrupa’da birinci dünyada yedinciyiz

Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 83 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu söyledi. Rize’de 5 bin 315 projeye destek verdiklerini belirten Yumaklı, şehre 24 yılda 110 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenindeki konuşmasında, hizmetlerin Rize ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Rize'ye son 24 yılda önemli hizmetler kazandırıldığını belirten Yumaklı, Bakanlık olarak kentte 110 milyar lirayı aşan yatırımı farklı alanlarda hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yumaklı, bu yatırımlar sayesinde Rize'de bitkisel üretim miktarının yüzde 53, küçükbaş hayvan sayısının yüzde 161, arı kovanı sayısının yüzde 85, su ürünleri üretiminin ise yüzde 173 arttığına dikkati çekti.

Kentte kırsal kalkınma ve ORKÖY desteklerinin de sürdürüldüğünü dile getiren Yumaklı, Rize'de 5 bin 315 projeye destek verdiklerini kaydetti.

 

"Ülkemiz Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada"

Yumaklı, Rize'nin coğrafi koşulları nedeniyle taşkın ve sellerin önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda 109 taşkın koruma tesisinin hizmete alındığını belirtti.

Türkiye'nin tarımsal üretimdeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "Ülkemiz 83 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. Elbette Rize'nin çok önemli bir şekilde başta çay olmak üzere tarımsal ürünlere, tarımsal üretime katkılarında bunda çok yoğun bir payı var." dedi.

Yumaklı, 2026 tarımsal desteklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hayata geçirildiğine dikkati çekerek, gelecek üç yılda ise 2026 ve öncesi dönemle kıyaslandığında çok ciddi artışlar sağlayacak destekleri üreticilere sunacaklarını sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Cok ilginc !!!!!

Caykurun icinde bulundugu acikli durum, fiskibirligin findik politikasina tepki ve bakanin aciklamalari birbirinin 180derece tersi,,, Bursa siyah incir ihracat alim tabani gecen sene 60,,70 tl idi bu sene 50 tl ve firmalar sezonun yarisinda alim bile yapmadi,,, Calisan yevmiyesini karsilamakta zorlanan ciftci, buyuk bi rezalet yasarken,, yumaklinin yumak yumak Milyar tl leri,, nerede ve kimlere veriliyor,, bi aciklasa,,, incirde yasanan Kaostan urken ciftci, zeytin sezonu yaklasirken,, cok daha buyuk bir facianin caresizligin yasanmasi korkusu icinde ,
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