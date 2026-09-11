Kırmızıya dönünce sofraları süslüyor: Yemek için küflenmesini bekliyorlar!

“YURT DIŞINDAN ÇOK TALEP VAR” Erbişim, tüf mağaranın peynirlerin olgunlaşması için önemli olduğunu vurgulayarak, “Atalarımız bundan 100 yıl öncesinde herhangi bir soğuk hava deposu veya buzdolabı olmadığı için bu tür mağaralara peyniri koyup öyle olgunlaştırıyormuş. Biz de atalarımızın yapmış olduğu şeyi yeniden gün yüzüne çıkarıp, peynirleri onların yöntemleriyle fermente ediyoruz. Satışlarımız yılın 12 ayı devam ediyor. Daha çok otel ve restoranlara satıyoruz. Antalya, İstanbul, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlere satıyoruz.” ifadelerini kullandı.