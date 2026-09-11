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Gündem Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı
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Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı

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Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonu: 43 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçe Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalandı, adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı.

Ekipler, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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