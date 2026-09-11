Her gün yiyoruz ama bu ekmeği yemek tehlikeli uyarısı geldi: Gizli tehlikesi varmış... Çarpıcı tablo

Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart 2026'da Türk Gıda Kodeksi'nin ekmek (2026/6) ve buğday unu (2026/7) tebliğlerindeki değişiklik taslaklarını görüşe açtı. Gerekçe kurumun kendi ifadesiyle 'tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin amacına uygun şekilde teşvik edilmesi'ydi. Düzenlemeyle ekmeğe ve una koyu renk ya da aroma vermek için kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt ekstraktı katılması yasaklanıyor; bir malzemeyi sırf ekmeğin içini doğal renginden koyu göstermek için kavurmak da artık mümkün olmayacak. Türkçesi şu: raftaki kahverengi somunun bir kısmı tam buğday unundan değil, boyadan kahverengiydi. Milliyet'in aktardığına göre 200 gramlık beyaz ekmek 15 liraya satılırken aynı gramajdaki 'tam buğday' 50 lirayı buluyordu. Uyum takvimi de belirlendi: un üreticileri 30 Eylül 2026'ya, ekmek üreticileri ve fırınlar 31 Aralık 2026'ya kadar yeni kurallara geçecek. Peki ekmeğin kendisi sanık sandalyesinde mi? Beslenme dergisi Nutrition Bulletin'de yayımlanan geniş bir derlemede Peter Shewry ve ekibi tam tersini savunuyor (çevrimiçi Aralık 2025): fabrikada üretilen beyaz ekmek kendiliğinden sağlıksız değil ve 'ultra işlenmiş gıda' etiketine fazla güvenmek tüketiciyi yanıltabilir. Aynı derleme farkın nerede olduğunu da söylüyor: lif oranı tam tahılda yüzde 11-14 iken beyaz unda yüzde 4-5'e düşüyor. Üç adayın kanıtı aynı türden olmadığı için aralarında yapay bir birincilik kurmak doğru olmaz: katkı maddesi çalışması neyin neye yol açtığını laboratuvarda test etti ama insanda hastalık ölçmedi, kadmiyum raporu yalnızca ne kadar alındığını ölçtü, boyalı ekmek ise bir denetim tespiti. Okur için şimdilik tek somut değişiklik etiketlerde olacak: 31 Aralık 2026'dan sonra koyu renk, tam buğday iddiasının kanıtı olmaktan çıkacak. Kısaca: Beslenme uzmanları, fabrikasyon beyaz ekmeğin tek başına zararlı ilan edilemeyeceğini fakat lif oranının tam tahıllı ekmeğe kıyasla çok düşük kaldığını belirtiyor.