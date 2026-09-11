Her gün yiyoruz ama bu ekmeği yemek tehlikeli uyarısı geldi: Gizli tehlikesi varmış... Çarpıcı tablo

Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Ajansı ANSES, 25 Mart 2026'da yayımladığı değerlendirmede Fransız halkının yediği içtiği şeyler yüzünden kadmiyum adlı ağır metali fazla aldığını açıkladı. Kurumun tespitine göre sigara içmeyenlerde bu metalin yüzde 98'e varan bölümü yemeklerden geliyor. En çok pay sahibi ürünler arasında ekmek ve kuru ekmek ürünleri, kahvaltılık gevrekler, kruvasan türü hamur işleri, makarna, pirinç ve patates sayıldı. ANSES kadmiyumu kanser yapabilen, genetik yapıyı bozabilen ve üreme sağlığına zarar veren bir madde olarak tanımlıyor; uzun süre alınmasının böbreklere zarar verdiğini ve kemikleri kırılgan hale getirdiğini kaydediyor. Metalin ekmeğe geliş yolu fırından geçmiyor. Fosfatlı gübreler toprağı kirletiyor, buğday bu metali kökünden çekiyor, sofraya una dönüşmüş halde geliyor. Kurum bu yüzden gübrelerde hektar başına yılda 2 gram sınır, mineral fosfatlı gübrelerde ise fosfor içeriğinin her kilogramı için en fazla 20 miligram üst sınır önerdi. Değerlendirmenin koordinatörü Géraldine Carne, France 24'e konuşurken 'Mevcut maruziyet düzeyleri sürer ve önlem alınmazsa uzun vadeli olumsuz etkiler muhtemeldir' ifadesini kullandı. Connexion France'ın aktardığına göre güvenli kabul edilen sınırı aşanların oranı çocuklarda yüzde 23-27, yetişkinlerde yüzde 1,4-1,7 bandında seyrediyor. Bu adayın sınırı da net: ANSES ne kadar alındığını ölçtü, hastalığı değil. Yani 'kadmiyumlu ekmek yiyenlerde şu hastalık arttı' diyen bir çalışma değil. Veriler Fransa'ya ait; Türkiye için benzer bir ölçüm yayımlanmadı.