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Gündem Düğünde meydan kavgası çıkaran yazı: Öfkeli kayınbaba damadı hastanelik etti
Gündem

Düğünde meydan kavgası çıkaran yazı: Öfkeli kayınbaba damadı hastanelik etti

Yeniakit Publisher
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Düğünde meydan kavgası çıkaran yazı: Öfkeli kayınbaba damadı hastanelik etti

Ankara'da bir düğün konvoyundaki gelin arabasının arkasına yazılan "Hizmetçim geliyor" ifadesi yüzünden aileler arasında başlayan tartışma meydan kavgasına dönüştü. Yazıya öfkelenen kayınpederin hışmına uğrayan damadın hastanelik olduğu iddia edildi.

Ankara'da gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin arabasının arkasına yazılan esprili not, iki aileyi karşı karşıya getirdi. Araç arkasındaki "Hizmetçim geliyor" yazısını gören gelinin babası, duruma sert tepki gösterdi.

KAYINPEDER DAMADA SALDIRDI

İddiaya göre yazıyı görünce sinir krizine giren kayınpeder ile damat arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Gelin tarafının da dahil olduğu iddia edilen kavgada darp edilen damat, hastaneye kaldırıldı.

İşte olay çıkaran o yazı; 

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