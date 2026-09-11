Düğünde meydan kavgası çıkaran yazı: Öfkeli kayınbaba damadı hastanelik etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da bir düğün konvoyundaki gelin arabasının arkasına yazılan "Hizmetçim geliyor" ifadesi yüzünden aileler arasında başlayan tartışma meydan kavgasına dönüştü. Yazıya öfkelenen kayınpederin hışmına uğrayan damadın hastanelik olduğu iddia edildi.
Ankara'da gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin arabasının arkasına yazılan esprili not, iki aileyi karşı karşıya getirdi. Araç arkasındaki "Hizmetçim geliyor" yazısını gören gelinin babası, duruma sert tepki gösterdi.
KAYINPEDER DAMADA SALDIRDI
İddiaya göre yazıyı görünce sinir krizine giren kayınpeder ile damat arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Gelin tarafının da dahil olduğu iddia edilen kavgada darp edilen damat, hastaneye kaldırıldı.
İşte olay çıkaran o yazı;
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