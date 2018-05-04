Yulaf ezmesi ile yapabileceğiniz 3 tarif

YULAF EZMESİ İLE YAPILAN 3 TARİF

Yulaf ezmesi, lif açısından oldukça zengin bir besindir. Besin değeri yüksek olan bu gıdanın içinde, vücudunuza yarar sağlamayan maddelerden kurtulmanıza yardımcı olan birçok temel amino asit bulunmaktadır. Yulaf, çok basit bir tarif gibi görünse de, mutfakta çok yönlü olarak kullanabileceğiniz bir gıda maddesidir.

Antik çağlardan beri, bu besin maddesi özellikle kıtlık zamanlarında sıklıkla kullanılmıştır. Bu nedenle yulafın insanlık tarihinde en az 10,000 yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir.

Beslenme açısından yulaf, eksiksiz bir besindir. Bünyesinde birçok protein ve minerali (magnezyum, çinko, demir ve kalsiyum) içerir. Ayrıca, B grubuna dahil olan vitaminlerin (B1 ve B2 gibi) ve ayrıca E vitamininin varlığı ağırlıklı olarak göze çarpmaktadır. Bunlara ek olarak, sekiz temel amino asitten altısını vücuda sağlayan birtakım karbonhidratları da bünyesinde barındırır.

1. KAKAOLU YULAF EZMELİ KURABİYE (12 adet)

Bu tarifi hazırlamak için önceden hazırlık yapmalısınız; malzemeler kısmında bulunan tüm bileşenlere sahip olmanız gerekmektedir. Çünkü bu tarifi hazırlarken zaman önemli bir faktördür. Tepsinize önceden yağlı kağıt serin.

MALZEMELER:

1 su bardağı şeker (250 gram)

1/2 kalıp tereyağı (150 gram)

1/4 su bardağı süt (150 ml)

İki buçuk yemek kaşığı şekersiz çikolata tozu (35 gram)

Bir buçuk su bardağı doğal yulaf (375 gram)

1 tatlı kaşığı vanilya (5 ml)

Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI:

Şeker, tereyağı, süt ve çikolatayı bir kaba koyun. Bu malzemeleri iyice karıştırın ve ocağınızı orta seviyeye getirin. Kaynama süresi boyunca ara sıra karıştırmaya devam edin.

Karışım kaynamaya başladığında ve tereyağı iyice eridiğinde, vanilya ve tuzu içerisine ekleyin. Hareket ettirmeden, 2 dakika boyunca pişirmeye bırakın.

Karışımı ateşten alın ve içine yulafı ekleyin. İyice karıştırın ve 5 dakika boyunca soğumaya bırakın.

Daha sonra ise, bir dondurma kaşığı ile parşömen kağıdının üzerine bu karışımı dökün ve kaşığın arkasıyla hafifçe düzleştirin. (top şeklinde)

Oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat boyunca soğumaya bırakın.

2. MUZLU YULAF EZMELİ KREP (2 kişilik)

Bu, beslenme için gerekli olan yulaf ezmesi tariflerinden bir diğeridir. Lezzetli ve protein açısından zengin olduğu için sağlıklı bir kahvaltı için harika bir alternatif olabilir. Bu tarif, özellikle lezzete önem veren kişiler içindir.

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal (5 ml)

3 adet yumurta akı (yaklaşık 90 ml)

1 tatlı kaşığı vanilya (5 ml)

2 adet boy büyük muz (yaklaşık 400 gram)

1 çay kaşığı tarçın (5 gram)

2 su bardağı yulaf (500 gram)

½ su bardağı (125 ml)

HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeleri blenderın içine yerleştirin. İyice harmanlanıncaya kadar blenderı çalıştırmaya devam edin. Bu karışım, kalın bir hamur kıvamına sahip olmalıdır.

Daha sonra ise yapışmaz bir tavanız varsa eğer ısıtın, bu karışımdan az miktarı alıp içine koyun. 2 veya 3 dakika boyunca pişirin sonrasında ise diğer tarafına aynı işlemi uygulayın.

Bu işlemi tüm karışım için tekrarlayın. Biraz bal veya tarçın ile servis edebilirsiniz.

3. SÜTLÜ YULAF EZMESİ (2 Kişilik)

Bu tarifi, size enerji veren, eksiksiz ve besleyici bir kahvaltı hazırlamak için yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin!

MALZEMELER:

1 su bardağı süt (250 ml)

Yarım su bardağı yulaf (125 gram)

2 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu (10 gram)

1 adet tarçın çubuğu, 3 veya 5 santimetre uzunluğunda

1 tutam tarçın tozu

HAZIRLANIŞI:

Bir bardak sütü bir kaba boşaltın.

Limon kabuğu ve tarçın çubuğunu içine ekleyin.

Kaynamaya başladığında ise yulaf ezmesini içine ilave edin (yulaf pişirirken hacminin arttığını unutmayın).

5 dakika boyunca pişirin.

Karışımı ısıdan alın ve biraz bekletin, bir fincan veya kasenin içine koyarak servis yapın.

Üzerine isteğe göre tarçın serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.