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Aktüel

Yükünü boşaltan kamyon devrildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yükünü boşaltan moloz yüklü kamyon devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:27:26 -
Yükünü boşaltan kamyon devrildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yükünü boşaltan moloz yüklü kamyon devrildi. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Yeni Mahalle’de saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. yönetimindeki moloz yüklü kamyon yükünü boşaltmak üzere hafriyat döküm sahasına geldi. Kamyon kasasındaki molozları yokuştan aşağı boşaltmak için oluşan tepenin kenarına gelen kamyon, bir anda dengesinin kaybolması sonucunda olduğu yerde yan yattı. Kazayı gören mahalle sakinleri yetkililere haber verirken, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.


Araçtan yara almadan çıkan sürücü Y.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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