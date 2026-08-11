İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi
Yürekleri dağlayan acı olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. Müstakil bir evde başlayan yangında can pazarı kuruldu. 56 yaşındaki Rezan Korkmaz, evden yükselen alevlerin arasında kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu Mert'i dışarı çıkarmayı başardı. Ancak içeride kalan 4 yaşındaki diğer torunu Yiğit Bulut Aydın’ı kalleş alevlerin elinden söküp almak için tereddüt etmeden yeniden yangının ortasına daldı. Rezan Korkmaz, 4 yaşındaki minik torununun üzerine kapanmış halde cansız bedeni bulundu!