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İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

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İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

Yürekleri dağlayan acı olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. Müstakil bir evde başlayan yangında can pazarı kuruldu. 56 yaşındaki Rezan Korkmaz, evden yükselen alevlerin arasında kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu Mert'i dışarı çıkarmayı başardı. Ancak içeride kalan 4 yaşındaki diğer torunu Yiğit Bulut Aydın’ı kalleş alevlerin elinden söküp almak için tereddüt etmeden yeniden yangının ortasına daldı. Rezan Korkmaz, 4 yaşındaki minik torununun üzerine kapanmış halde cansız bedeni bulundu!

#1
Foto - İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşamını yitiren Rezan Korkmaz (56) ve torunu Yiğit Bulut Aydın’ın (4) cenazeleri teslim alındı. Yangın sırasında 2 yaşındaki torunu Mert’i dışarı çıkardıktan sonra diğer torunu Yiğit’i kurtarmak için tekrar eve giren anneanne Korkmaz'ın, cansız bedeninin küçük çocuğun üzerine kapanmış halde bulunduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'taki tek katlı müstakil evde dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından anneanne ve torunun cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#3
Foto - İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

DOĞUM GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI Yangın haberini alarak olay yerine gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın (32), eşi çalışmak için yurt dışına gidince 2 çocuğu ile anne ve babasının evine taşındığı belirtildi. Ailenin geçimini sağlamak için Kadriye Aydın'ın mumdan hediyelik eşyalar yaparak kadın pazarlarında sattığı, eşi Bayram Korkmaz'ın (59) ise hurda topladığı bildirildi.

#4
Foto - İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

YİĞİT İÇİN GERİ DÖNMÜŞ Rezan Korkmaz'ın, yangın başladığında küçük torunu Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı, ardından içerideki torunu Yiğit Bulut Aydın'ı kurtarmak için yeniden eve girdiği ortaya çıktı. Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

#5
Foto - İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

PENCEREDEN ATLAYARAK EVDEN ÇIKMIŞ Yangın sırasında tavanın çökmesi üzerine dede Bayram Korkmaz'ın pencereden atlayarak evden çıktığı, elleri ve sırtında yanıklar oluştuğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Korkmaz'ın taburcu edildiği belirtildi.

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Foto - İzmir yangınında kahreden detay: Torununu korurken can verdi

Otopsi işlemleri tamamlanan Rezan Korkmaz ve Yiğit Bulut Aydın'ın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

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