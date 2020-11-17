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Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar yeni güne böyle başladı!
Ekonomi

Yükselişini sürdüren dolar yeni güne böyle başladı!

Ekonomide yaşanan hareketlilikten sonra sert bir düşüş yaşayan dolar yeniden yükselişe geçti. 7,61 seviyesine kadar gerileyen dolar dün günü 7,70 seviyesinde kapattı. Yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar an itibariyle 7,73 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro 9,17 liradan, sterlin ise 10,22 liradan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:48:00 -
Yükselişini sürdüren dolar yeni güne böyle başladı!

Geçen hafta ekonomi zirvesinde yaşanan hareketlilikle birlikte dolarda ciddi bir düşüş gözlemlendi. Rekor seviyelerden düşüşe geçen dolar 8,50'den 7,61'e kadar geriledi.Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar bugün de yükselişini sürdürdü. Gün içinde yukarı yönlü seyrinin devam edeceği düşünülen dolar an itibariyle 7,73 liradan işlem görüyor.

Euro ve Sterlin yükselişini sürdüyor

Aynı saatlerde euo 9,17 liradan, sterlin ise 10,22 liradan işlem görüyor.

Gelişmeler takip edilecek

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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