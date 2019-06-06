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Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi yetenekli öğrencileri bekliyor

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yetenek sınavı başvuruları başlıyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:49
Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi yetenekli öğrencileri bekliyor

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yetenek sınavı başvuruları başlıyor.


Aydın Yüksel Yalova GSL’de okul müdürlüğünden yapılan açıklamada 2019-2020 eğitim öğretim yılı yetenek sınavı başvuruları 10 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında olacağı belirtildi. Başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru aşamasında Resim veya Müzik Bölümlerinden birisini tercih edecekleri ve tercih ettikleri alanlardan 01- 05Temmuz 2019 tarihleri arasında yetenek sınavlarına alınacakları belirtilirken, sınava girecek öğrenci listelerinin ise 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde okulda ve http://aydingsl.meb.k12.tr/ web adresinde açıklanacağı bildirildi.



Yapılacak yetenek sınavlarında 50 ve üzerinde puan alan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, yetenek sınavlarının yüzde 70’i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30’u alınarak 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılacak. Bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek listeler oluşturulacak.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:49
  1. sanat

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