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Yüksel: "Ergene’nin her karesinde sevgi var"

Tekirdağ’ın Ergene ilçesin Velimeşe Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel pazarcı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulunurken, pazarda alış veriş yapan vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.

13 Eylül 2019 Cuma 09:27
Yüksel: "Ergene’nin her karesinde sevgi var"

Tekirdağ’ın Ergene ilçesin Velimeşe Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel pazarcı esnafına hayırlı işler dileklerinde bulunurken, pazarda alış veriş yapan vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.


Ergene’de vatandaşlar ile her daim iç içe olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Velimeşe Mahallesi’nde kurulan semt pazarındaki pazarcı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunurken ayrıca pazarcı esnafının istek ve önerilerini de dinledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen Başkan Yüksel’i Velimeşe halkı mutlu ve güler yüzle karşıladı.


Ergene’nin her karesinde sevgi olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de sadece kaldırım, yol, park ve alt yapı değil ayrıca sevgi de inşa ediyoruz. Sevgi kenti Ergene’de mutlu bir şekilde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına gece gündüz çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.


Sevgi ile daima ileri diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sevginin var olduğu Ergene’mizde yaşamaktan keyif alan vatandaşlarımıza her zaman sevgimiz ile yaklaştık. Trakya’nın parlayan yıldızı Ergene’mizde yapmış olduğumuz hizmetlerimiz ile vatandaşlarımıza daha modern ve daha yaşanılabilir bir ilçe inşa ettik” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:27
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