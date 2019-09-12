Yüksekovalı kayakçıların kış hazırlığı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova kayak ekibi, her gün tekerlekli kayaklarla asfalt yolda antrenman ederek kışa hazırlanıyorlar.

Tüm zorluklara, kısıtla imkânlara rağmen 70 sporcu, kış hazırlığı için, her akşam ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesinde bir araya gelip bazen Esendere yolunda,bazen deŞemdinli karayoluna giderek tekerlekli kayaklarla 40 kilometrelik yolu yaklaşık tam 2 saatlik bir çalışmayla tamamlıyorlar. Yüksekova kayak ekibi, kış mevsimine az bir zaman kala Yüksekova’nın birinciliği için her gün 70 sporcu ile büyük mücadele vererek, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yüksekova kayak ekibi, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalara hazırlık yaparken, daha çok eksiklerin konusunda zorluk çektikleri belirterek, yardım talep ettiler.

Konuyla ilgi açıklama yapan Türkiye Kayak Federasyonu adı altında Yüksekova’da Kayak Antrenörlüğünü yapan Kenan Ören; 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. 10 yıl boyunca Türkiye Kayak Federasyonunda milli takım antrenörü olarak görev aldım. Ve şuan bu görevimi kendi memleketimde sürdürmekteyim. İnşallah tek temennimiz bize bir servis aracı ve çocuklara birkaç parça antrenmanlarda kullanılmak üzere spor giyim malzemesi istiyoruz. Çok zor şartlarda kışa hazırlanıyoruz. Bu zorlu şartlarda bizden desteğini esirgemeyen Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı’ya ve Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Bayram Özcan’a teşekkür ederiz” dedi.