0553 313 94 23

Yüksekovalı kayakçıların kış hazırlığı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova kayak ekibi, her gün tekerlekli kayaklarla asfalt yolda antrenman ederek kışa hazırlanıyorlar.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:17
Yüksekovalı kayakçıların kış hazırlığı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova kayak ekibi, her gün tekerlekli kayaklarla asfalt yolda antrenman ederek kışa hazırlanıyorlar.


Tüm zorluklara, kısıtla imkânlara rağmen 70 sporcu, kış hazırlığı için, her akşam ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesinde bir araya gelip bazen Esendere yolunda,bazen deŞemdinli karayoluna giderek tekerlekli kayaklarla 40 kilometrelik yolu yaklaşık tam 2 saatlik bir çalışmayla tamamlıyorlar. Yüksekova kayak ekibi, kış mevsimine az bir zaman kala Yüksekova’nın birinciliği için her gün 70 sporcu ile büyük mücadele vererek, uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yüksekova kayak ekibi, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalara hazırlık yaparken, daha çok eksiklerin konusunda zorluk çektikleri belirterek, yardım talep ettiler.


Konuyla ilgi açıklama yapan Türkiye Kayak Federasyonu adı altında Yüksekova’da Kayak Antrenörlüğünü yapan Kenan Ören; 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. 10 yıl boyunca Türkiye Kayak Federasyonunda milli takım antrenörü olarak görev aldım. Ve şuan bu görevimi kendi memleketimde sürdürmekteyim. İnşallah tek temennimiz bize bir servis aracı ve çocuklara birkaç parça antrenmanlarda kullanılmak üzere spor giyim malzemesi istiyoruz. Çok zor şartlarda kışa hazırlanıyoruz. Bu zorlu şartlarda bizden desteğini esirgemeyen Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı’ya ve Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Bayram Özcan’a teşekkür ederiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor
    1. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, okul..
    2. Diyetisyen Uzun, “Dengeli beslenme ile..
    3. Başkan Aktaş, şehrin doğusundaki..
    4. Maltepe’de 8 ülkeden tiyatrocular..
    5. (Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı
    6. Trump’ın sığınmacı sayısına..
    7. GKV’li İngilizce öğretmenlerine yeni..
    8. Güney Kore: “Japonya’nın ’Yükselen..
    9. Hangi maç hangi kanalda? İşte, Süper..
    10. (Özel) Minibüsteki tehlikeli yolculuk..
    11. Anne-bebek pilatesi ile anne ve..
    12. 250 bin kişi beklenen Lezzet..
    13. Yüksekovalı kayakçıların kış hazırlığı
    14. İran'dan Netanyahu'nun "ilhak"..
    15. Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa
    16. (ÖZEL) Radyoloji Uzmanı Doç. Dr...
    17. Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar..
    18. Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz..
    19. İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
    20. Cezaevi mahkum hükümlü hakları neler?
    21. (Özel) İstanbul’da yolda yürüyen..
    22. (Özel) İstanbul’da Amerikan filmlerini..
    23. Brezilya'daki yangınlar
    24. Bu hafta 9 film vizyona girecek
    25. Başkan Demir, mezarlıklar için yardım..
    26. (Özel) İstanbul’da Amerikan filmlerini..
    27. Beylikdüzü’nde servis aracı takla..
    28. Güroymak’ta yerli karpuz satışları..
    29. Dolar güne nasıl başladı? İşte rakamlar
    30. (Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle..
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Erdoğan açık açık yüzüne söyledi! Ekrem İmamoğlu üzerine alınmadı
    Erdoğan açık açık yüzüne söyledi! Ekrem İmamoğlu üzerine alınmadı