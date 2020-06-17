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Yerel

Yüksekova’da yol çalışması devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:32:38 -
Yüksekova’da yol çalışması devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.


İlçede başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında Kuruköy Caddesi’nde devam eden silindirle sıkıştırılmış beton hazırlığı çalışmalarında sona gelinerek, bugün döküm öncesi alt temel malzeme serimi yapıldı. Çalışmayı yerinde takip eden ve yetkililerden bilgi alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “İlçemizde yol yapım çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. İlk olarak ekiplerimiz Kuruköy Caddesi’nde çalışmalarına başladı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün de Kuruköy Caddemizde PMT dediğimiz, döküm öncesi son tabakamızı sermiş bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere Kuruköy Caddemiz tüm vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bir yolumuz. İlk olarak çalışmalarımız kapsamında Kuruköy Caddemizde herkesin de merak ettiği SSB olarak adlandırılan silindirle sıkıştırılmış beton çalışmamızı tamamlayacağız. Tabii ki bu yolumuz dışında yaklaşık 32 kilometrelik bir yol ağında da bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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