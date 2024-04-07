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Aktüel Yüksekova'da köyün şehirle bağlantısı kesildi!
Aktüel

Yüksekova'da köyün şehirle bağlantısı kesildi!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 06:26:00 - 2024-04-07 06:54:47
Yüksekova'da köyün şehirle bağlantısı kesildi!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu köyün şehirle bağlantısı kesildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu köyün şehirle bağlantısı kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi.
Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.
Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım” dedi.

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