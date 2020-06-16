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Aktüel

Yüksekova kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:31:27 -
Yüksekova kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Tuğlu ve Kamışlı köyleri kırsal alanında yapılan operasyonda; 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 222 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet seri bağlanmış çoklu el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo düzeneği, 1 adet basma düzenekli ateşleme anahtarı ve 1 adet 30’lu pil bloğu ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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