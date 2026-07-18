Yeni sezonda yoklar! Galatasaray 4 ismin biletini kesti
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, TFF'ye bildirdiği oyuncu listesine 4 oyuncuyu dahil etmedi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, TFF'ye bildirdiği oyuncu listesine 4 oyuncuyu dahil etmedi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezon planlaması doğrultusunda kadro yapılanması sürerken, ayrılması beklenen isimlerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu oyuncu listesinde dört futbolcuya yer vermedi.
Galatasaray'ın TFF'ye ilettiği listede Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı bulunmadı. Bu karar, söz konusu oyuncuların yeni sezon planlamasında düşünülmediği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.
Liste dışında kalan futbolculardan Victor Nelsson, Elias Jelert ve Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirmişti. Metehan Baltacı da TFF'ye bildirilen kadroda kendisine yer bulamadı. Galatasaray'da kadroya alınmayan dört oyuncunun da yaz transfer dönemi sona ermeden takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu isimlerin geleceğiyle ilgili çalışmalarını transfer süreci boyunca sürdürmesi öngörülüyor.
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