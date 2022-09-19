Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 YKS sonuçlarına göre, 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt işlemleri 30 Eylül'de bitiyor

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

Kontenjanların yüzde 99'u doldu

YÖK tarafından, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklanacağı belirtilen açıklamada, kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu hatırlatıldı.

Boş kontenjan sayısı 96 bine düştü

Öte yandan YÖK'ün açıklamasında yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı şöyle paylaşıldı: "Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."