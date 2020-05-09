Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Elmas: "YÖKAK'ın Avrupa üyeliği önemli bir adım"

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK'ın Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'ne (ENQA) üyeliği ile uluslararasılaşma stratejisi kapsamında önemli bir adım atıldığını bildirdi.



Elmas, YÖKAK'ın Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'ne tam üyelik başvurusunun kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dünyanın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte daha da karmaşık hale geldiğini belirten Elmas, "Bilişim teknolojileri çok hızlı gelişti. Üniversitelerin duvarları yıkıldı. Bu süreçte üniversitelerin eğitim verme şekilleri de çok etkilendi ve değişken oldu. Daha esnek ve karmaşık hale gelen yükseköğretim alanında kalite güvencesi ve akreditasyon önemli bir araç haline geldi." diye konuştu.

Türk Yükseköğretim Sistemi'nde 2000'li yıllardan bu yana kalite güvencesi alanında çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Elmas, bu çalışmaların, YÖKAK'ın teşkili ile büyük ivme kazandığını ifade etti.



Üniversitelerin kalite yönetim süreçlerini incelerken, dünyadaki gelişmeleri dikkate alan ve Türkiye'nin şartlarına göre oluşturulmuş kriterleri baz aldıklarını belirten Elmas, bu kapsamda bir süredir evrensel normlara uyan ve ülkenin şartlarını dikkate alan bir bakış açısıyla dünyadaki kalite ajansları ve üst kuruluşlara üyelik konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.



YÖKAK'ın bu süreçte Asya Pasifik Kalite Ajansları'na (APQN) üye olduğunu aktaran Elmas, ayrıca merkezi ABD'de bulunan kalitede çatı kuruluş olan Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (CHEA) ve Dünya Kalite Ajanslar Birliği (INQAAHE) üyelik başvurularının da bu ay içinde sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.



- Üyelik saha ziyaretleri ile gerçekleşti



YÖKAK'ın Şubat 2019'da ENQA'ya afiliye üye olmasının hemen ardından tam üyelik çalışmalarını başlattığını ve Ağustos 2019'da öz değerlendirme raporunu hazırlayarak tam üyelik başvurusunu gerçekleştirdiğini dile getiren Elmas, Aralık 2019'da ENQA değerlendirme paneli tarafından YÖKAK'a saha ziyareti gerçekleştirildiğini aktardı.



Ziyaret sırasında ENQA yetkililerinin, YÖKAK'ın tüm süreçleri ve uygulamalarını bilgi, belge ve bilişim sistemleri üzerinden incelediğini belirten Elmas, bu sırada Kurul Başkanı olarak kendisi, üyeler, danışmanlar, çalışanlar, bakanlık temsilcileri, üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takım başkanları, akreditasyon ajanslarının başkanları, öğrenciler ve dış paydaşlardan oluşan 64 kişi ile 15 ayrı odak grupla görüşmeler gerçekleştirerek değerlendirmelerin yapıldığını söyledi.



- "Dünyadaki yükseköğretimde kalite süreçlerini sürekli takip ediyoruz"



Bu gelişmeyle birlikte ENQA tarafından resmi statü, politika, dış değerlendirme faaliyetleri, bağımsızlık, kaynaklar ve iç kalite güvence sistemi gibi çeşitli kriterler açısından değerlendirilen YÖKAK'ın 28 Nisan'da 5 yıllık üyeliğe hak kazandığını belirten Elmas, şu bilgileri verdi:



"Yükseköğretim alanında tüm dünya ile konuşabilen ve aynı zamanda ülkemizin koşullarını dikkate alan bir kalite güvence kuruluşu olmayı hedefleyen YÖKAK'ın ENQA üyeliği ile uluslararasılaşma stratejisi kapsamında önemli bir adım atıldı. Bu üyelikle birlikte Türkiye artık bütün dünyanın kabul ettiği kalite güvencesi uygulamalarını evrensel normlara uygun ancak ülkenin koşullarına da dikkate alarak yürüten bir kuruluşa sahip oldu. Bu yükseköğretim için önemli bir değer. Dünyadaki yükseköğretimde kalite süreçlerini, Kalite Kurulu olarak sürekli takip ediyoruz. Diğer kalite ajanslarının yaptıklarıyla ilişkilendirerek süreci ülkemizin koşullarına göre ileri taşıyacağız. Üniversitelerimizin yeni kalite adımlarına uyum sağlaması en büyük temennimiz."

Elmas, YÖKAK'ın çalışmalarını yakından takip ederek destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖKAK'ın kuruluşunda yükseköğretim kalite güvencesi alanındaki çalışmalara verdiği destekleri için YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve üniversitelere teşekkür etti.



- Kalite güvencesinde şemsiye kuruluş



Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) üye ülkelerinin kalite güvencesi kuruluşlarını temsil eden bir şemsiye kuruluş olan ENQA, misyonu çerçevesinde Avrupa yükseköğretim kalitesinin sürdürülmesine ve geliştirilmesine katkı sağlıyor.



ENQA, üyelerinin, Avrupa ve uluslararası düzeyde temsil edilmesi, kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, bilgi ve uzmanlığın paylaşılmasını amaçlıyor.