Yüksek ürik asit ve üreyi düşürmenin doğal yolları! Ürik asidi düşürebilecek besinler

Ürik asit yüksekliği ve düşüklüğü nedir?

Ürik asit yüksekliği ve ürik asit düşüklüğü ihmal edilmemesi ve altındaki nedenin araştırılması gereken önemli bir sağlık sorunudur.

Ürik asit düşüklüğü

Kanda ürik asit yüksekliğine hiperürisemi adı verilir ve şeker yüksekliği, kolesterol ve trigliserid yüksekliği gibi önemli bir metabolizma sorunudur. Proteinlerin içeriğinde yer alan ve vücudun temel yapı taşlarından biri olan pürinin kanda artışı ile paralel seyreden bir durumdur. Purin açısından zengin olan besinlerin sindirilmesi ile oluşan atık ürik asit olup fazlası eklem ve yumuşak dokularda kristaller halinde birikir. Bu kristallerin eklem ve dokularda birikmesi ile meydana gelen inflamatuvar hastalığa Gut Hastalığı adı verilir.

Ürik asit düşüklüğü neden olur?

Kanda ürik asit düşüklüğüne hipoürisemi adı verilir ve daha nadirdir. Ürik asit düşüklüğü çoğunlukla bazı hastalıklara, pürinden fakir diyetlere ve ilaç kullanımına bağlı olarak gelişir. Kendi başına klinik bir problem yaratmaz, şikayete yol açmaz. Altta yatan sebebe bağlı şikayetler mevcut olabilir. Karaciğer ve böbrek hastalıkları, parkinson, diyabet, multiple skleroz, sağlıksız diyet, bazı kanserler ve genetik hastalıklar ürik asit düşüklüğüne yol açabilir. Tedavide altta yatan sebep düzeltilir.

Ürik asit yüksekliği

Pürinin besinlerle aşırı alımı, pürin yıkımının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememesi ya da ürik asitin böbrekten atılamaması durumlarında kanda ürik asit yükselir. Ürik asit yüksekliği, genetik olabileceği gibi idrar söktürücü veya kanser ilaçlarının kullanımına bağlı ya da diyabet, obezite, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, hipotiroidi, sedef hastalığı, gebelik zehirlenmesi, anemi gibi bazı kan hastalıkları, bazı kanser türleri, aşırı alkol tüketimi sonucu da gelişebilir. İnsülin direnci ile seyreden, obezite, hipertansiyon, yükselmiş kan şekeri ve kan yağlarının oluşturduğu metabolik sendromun da bir bulgusudur. Metabolik sendrom diyabet, kalp ve damar hastalıkları riskinde artışa yol açar. Sağlıksız diyetler ve yetersiz beslenme de ürik asit yüksekliği yapabilir.

Gut Hastalığı belirtileri

Yüksek ürik asit başlangıçta belirti vermese de zamanla eklemlerde ve böbrekte kristaller halinde birikerek Gut Hastalığı, böbrek taşı, akut ve kronik böbrek hastalığına yol açabilir. Ürik asit yüksekliğinde sık karşılaşılan Gut Hastalığı kronik enflamatuvar bir hastalık olup eklemlerde şiddetli ağrı, kızarıklık, ısı artışı ve şişlik gibi belirtilerle ortaya çıkar ve sıklıkla ayak başparmağının eklemini tutar. Diz, dirsek ve el bileği gibi diğer eklemler de etkilenebilir. İyi tedavi edilmezse bu ataklar tekrarlayıcı ve ilerleyici seyreder.

Hiperürisemi belirgin şikayetlere yol açmadan yıllarca sürebilir. Öte yandan ürik asit kristallerinin eklemlerde birikimi sonrası Gut atağı tablosu şiddetli eklem ağrıları ile ortaya çıkar. Bu ataklar ilaç ile kontrol altına alındıktan sonra, tekrarlamaması için ürik asit düşürücü ve antinflamatuvar tedavi ile uzun süreli koruyucu tedavi uygulanır. Tekrarlayan Gut atakları hem eklemlerde kalıcı hasara yol açar hem de kalp gibi iç organlarda birikerek ilerleyici hasar oluşturur.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda eskiden zengin hastalığı olarak görülen ürik asit yüksekliğinin başka nedenleri de tespit edildi. Mesela çok fazla et tüketen kişilerin yanı sıra fruktoz tüketenlerde de görüldüğü ortaya çıktı.

Hatta normal şekerden daha ucuz olduğu için birçok tatlı üreticisinin de tercih ettiği mısır şurubu yani glukoz-fruktoz şurubuyla yapılmış baklava, kadayıf ve hatta sütlü tatlılar bile hiperüriseminin tetikleyicisi olarak görülebilir.

Ürik asit yüksekliği en masum olarak gut hastalığı dediğimiz hastalığı yapar. Eklemlerde biriken ürik asit kristalleri, en sık olarak ayak başparmağında ağrılı bir şişlik yaratır. Bu ağrı o kadar fazladır ki uykudan uyandırır.

Hatta bu bölgeye yorganın değmesi bile çok büyük bir ağrı meydana getirir. Bu olay aynı zamanda diz, dirsek gibi büyük eklemlerde de olup şişlik, şekil bozukluğuna da yol açar.

Ürik asit yüksekliği böbrek taşlarına da neden olur hatta ileri dönemde böbrek yetmezliği de yapabilir.

Ürik asit yüksekliği yaşayanlar nasıl beslenmeli?

-Taze fasulye, enginar, yoğurt, ayran ürik asit düzeyini düşürür. Bol C vitamini almak da idrar ile ürik asit atılımını artırır. Kilo problemi yaşıyorsak mutlaka kilo vermeliyiz çünkü kilo problemi de ürik asit seviyesini artıran faktörlerdendir.

-Bol su içmeliyiz; günde en azından 10-15 bardak mutlaka tüketilmeli.



-Bir süreliğine et-sakatat ve deniz ürünlerinden uzak durulmalı.



- Yüksek seyrettiği dönemlerde karnabahar, mantar ve ıspanak da tüketmemeli.



-Kola ve benzeri içecekleri tamamen hayatınızdan çıkarın.

Ürik asidi vücuttan süpüren ve atan bir çay tarifi

-1 tutam mısır püskülü

-1 elmanın kabuğu

-2 tutam biberiye

-1 ince dilim kabuğuyla birlikte limon

½ litre kaynamış ve 1 dakika beklemiş suya atıp 20 dakika kadar bekleyin. Her gün sabah ve öğlen veya öğlen ile akşam arasında 1 bardak bu çaydan içmek ve beslenme şekline dikkat etmek, ürik asit kabusumuzu sonlandıracaktır.