Saksıda yetişiyor, fiyatıyla şaşkına çeviriyor
Saksıda yetişiyor, fiyatıyla şaşkına çeviriyor

Kocaeli’de sergilenen bonsai ağaçları, adeta servet değerinde! 35 yıllık sabır ve emeğin ürünü olan minyatür ağaçlar, doğayı sanatla buluşturarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kocaeli'de bonsai sanatçıları, doğa ile estetiği buluşturan etkinlikte bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Kökeni yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Çin'deki Penjing geleneğinden ortaya çıkan bonsai, zamanla Japonya'da gelişerek estetik ve sabır gerektiren sanat dalı haline geldi.

Bu köklü geçmişin yansıması olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen sanatçılar da Kocaeli'de bir araya gelerek yıllarını vererek yetiştirdikleri eserlerini ortaya koydu. Sanatçılar, bonsainin yalnızca bir süsleme değil, aynı zamanda sabır, disiplin ve doğa ile uyum felsefesini içinde barındıran yaşam sanatı olduğunu vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ile düzenlenen VI. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu'da sanatçılar, yıllarını vererek yetiştirdikleri eserlerini sergiledi. İki gün sürecek olan etkinlikte ziyaretçiler, bonsai sanatının inceliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

İzmir'den gelen Arsen Uzun, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye ve çevresindeki bonsai sever arkadaşlarımızla birlikte kendi ağaçlarımızı tanıtıyor ve Türkiye'de bonsai sanatını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 30-35 senedir bu işin içindeyim. 1990'lı yıllarda Karate Kid filminden etkilenerek başlayan bonsai sevgisi, beni bu noktaya kadar getirdi."

"Bonsai sanatı farklı bir sanat. Gönül vermekle yetiştirmek arasında çok büyük fark var. Biz bu işe gönül verdik. Bu ağaçları en küçük dalından alıp bonsai sanatını icra edilecek seviyeye getirmek onlarca yıl alıyor. Fiyat olarak da insanların alım gücüne de hitap edebiliyoruz. Aynı zamanda ultra lüks ağaçlarımız da mevcut. Ağaçlarımız 500 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor."

Bir diğer bonsai sanatçısı Recep Çelimli ise, "Bonsai sanatıyla 2007 yılında tanıştım. O günden bu yana bonsai ile ilgileniyorum. Yaklaşık 19 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Ağacın form yapısına göre genellikle 3-5 yıl içinde sonuç alınabiliyor. Zeytin ağaçları ise daha hızlı form aldığı için, yamadori (doğadan alınan ağaç) olduklarında daha kısa sürede bonsaiye dönüşebiliyor. Ancak tohumdan yetiştirilen ağaçlarda bu süreç oldukça uzun sürüyor" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür sanatların Kocaeli'de temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Büyük işlerin küçük dokunuşlar ve tasarımlarla şekillendiğine dikkat çeken Abiş, şehirlerin ve toplumların da bu anlayışla geliştiğini vurguladı.

