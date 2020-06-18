Yüksek sıcaklık ve hava kirliliği prematüre bebek ya da ölü doğumlara neden olabiliyor

NEW YORK (AA) - İklim değişikliğinin riskli gebeliklere neden olabildiği, yüksek sıcaklıklara ya da hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınların bebeğinin, prematüre veya düşük kilolu olması veya ölü doğma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

Amerikan Tabipler Birliğine bağlı JAMA Network Open'da yayımlanan bir araştırmada, 32,8 milyondan fazla doğum analiz edildi ve yüksek ısı ve hava kirliliğinin, hamilelik ve yeni doğan bebekler üzerindeki etkileri incelendi.

Yüksek sıcaklıklara ya da hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınların prematüre, düşük kilolu veya ölü doğan bebeklere sahip olma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekilen araştırmada, bu tür çevresel faktörlerden ise en fazla, Afrika kökenli Amerikalı anne ve bebeklerin etkilendiğine işaret edildi.

Doğumdan bir hafta önce, her 1 derecelik sıcaklık artışının, bebeğin ölü doğma olasılığını yüzde 6 artırdığı kaydedilen araştırmada, gebeliğin son üç ayında aşırı derecede hava kirliliğine maruz kalmanın ise ölü doğum riskini yüzde 42 artırdığı ifade edildi.

Araştırmada, iklim değişikliğinin kötüye gitmesinin, bebeklerin sağlığını daha fazla etkileyebileceği uyarısı da yapıldı.