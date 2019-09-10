Yüksek şeker nedir? Yüksek şekerin belirtileri nedir? Yüksek şekerin nedenleri nelerdir?
Kan şekeri seviyesindeki artış sebebiyle ortaya çıkan şeker hastalığı insan sağlığını tehdit eden ciddi bir rahatsızlık türü.10 Eylül 2019 Salı 15:55
Şeker her ne kadar sağlığımız ve beyin dokusu için önemli olsa da tüketimindeki bilinçsiz tutum ve aşırı kullanımı neticesinde dokuya zarar vermeye başlıyor.
YÜKSEK ŞEKERİN BELİRTİLERİ NEDİR?
Çok su içme ihtiyacı, sürekli acıkmak, sık sık idrara çıkma durumu kandaki şekerin dengesizliğine yani diyabete dair bize sinyal verir. Bununla birlikte kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, geçmeyen enfeksiyonel rahatsızlıklar ve başka birçok sebep de şeker hastalığı belirtisidir.
Şeker hastalığı damar dokularına zarar vermeye başlar, kalp, sinir, böbrek gibi yapıların bozulmasına sebep olur.
YÜKSEK ŞEKERİN NEDENLERİ
Obezite
İleri yaş
Hareketsiz yaşam biçimi
Stres
Genetik durumlar
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ağız kuruluğu
Çok su içme
Sık idrara çıkma
Çok yemek yeme veya aksi şekilde iştahsızlık
Halsizlik
Çabuk yorulma
Sinirlilik
Bulanık görme
Sık enfeksiyon geçirme …
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