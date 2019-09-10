Yüksek şeker nedir? Yüksek şekerin belirtileri nedir? Yüksek şekerin nedenleri nelerdir?

Şeker her ne kadar sağlığımız ve beyin dokusu için önemli olsa da tüketimindeki bilinçsiz tutum ve aşırı kullanımı neticesinde dokuya zarar vermeye başlıyor.

YÜKSEK ŞEKERİN BELİRTİLERİ NEDİR?

Çok su içme ihtiyacı, sürekli acıkmak, sık sık idrara çıkma durumu kandaki şekerin dengesizliğine yani diyabete dair bize sinyal verir. Bununla birlikte kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, geçmeyen enfeksiyonel rahatsızlıklar ve başka birçok sebep de şeker hastalığı belirtisidir.

Şeker hastalığı damar dokularına zarar vermeye başlar, kalp, sinir, böbrek gibi yapıların bozulmasına sebep olur.

YÜKSEK ŞEKERİN NEDENLERİ

Obezite

İleri yaş

Hareketsiz yaşam biçimi

Stres

Genetik durumlar

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağız kuruluğu

Çok su içme

Sık idrara çıkma

Çok yemek yeme veya aksi şekilde iştahsızlık

Halsizlik

Çabuk yorulma

Sinirlilik

Bulanık görme

Sık enfeksiyon geçirme …