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Eğitim Yüksek lisans için istediğimiz ALES puanını kullanabiliyor muyuz?
Eğitim

Yüksek lisans için istediğimiz ALES puanını kullanabiliyor muyuz?

Önceki ALES sonucumu kullanabilir miyim? Yüksek lisans yapmak isteyenler birden fazla kez ALES’e girmiş olabilir. Birden fazla ALES’e girenler hangi sonuçla başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, Yüksek lisansa hangi ALES sonucumla başvuru yapabilirim?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 13:56:00 -
Yüksek lisans için istediğimiz ALES puanını kullanabiliyor muyuz?

Tezli Yüksek Lisans başvurularında ALES puanı zorunluluğu bulunuyor. Tezsiz Yüksek Lisans içinse ALES puanı zorunluluğu bulunmuyor. Yüksek lisans başvurusu yapacaklar hangi ALES sonuçlarıyla başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Peki, isteğimiz ALES sonucuyla Yüksek Lisans’a başvuru yapabilir miyim?

Yüksek lisans nedir?

Yüksek lisans derecesi, ustalık veya belirli bir çalışma alanının veya profesyonel uygulama alanının yüksek dereceli genel bakışını gösteren bir eğitim kursunu tamamladıktan sonra üniversiteler veya kolejler tarafından verilen akademik bir derecedir.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.

Yüksek lisans için istediğimiz ALES puanını kullanabiliyor muyuz?

Yüksek Lisans başvurusu yapacak olanlar birden fazla kez ALES’e girmiş olabilir. Adaylar başvurularını son aldıkları ALES sonucuyla yapmak zorunda değil. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek ALES puanı ile Yüksek Lisans başvurusunda bulunabilirsiniz.

YDS puanı olmadan Yüksek Lisans yapılabilir mi?
YDS puanı olmadan Yüksek Lisans yapılabilir mi?

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YDS puanı olmadan Yüksek Lisans yapılabilir mi?

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