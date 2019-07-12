Yüksek kilolardan kurtulmak mümkün

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, yüksek kiloya sahip kişiler için uygulanan laparoskopik (kapalı) mide küçültme ameliyatı hakkında bilgi vererek, “Mide küçültme ile birlikte fazla kiloların yüzde 60 oranındaki büyük bir bölümünden kurtulmak mümkün” dedi.

Birçok diyet ve spor egzersizleri gibi yöntemlerle istenilen kilo kaybına erişemeyen kişilerde laparoskopik mide küçültme yöntemi uygulanarak, mide hacminin küçültülmesi ve daha az beslenme ile doygunluk hissinin kazandırıldığını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, “Özellikle obezite niteliğindeki kişilerde uygulanan mide küçültme operasyonları cerrahi bir tedavi yöntemi olmakla birlikte kalıcı çözümler sunmaktadır. Bu tedavi sürecinde hastanın karın duvarı kesilmeden milimetrik ölçülerde açılan kanallar ve bu kanallara yerleştirilen özel aletler sayesinde gerçekleştilmektedir. Böylece söz konusu laporoskopik yöntem, enfeksiyon riskinin çok daha az olmasına, operasyonun ardından 2-3 gün gibi kısa bir sürede hastaların taburcu olabilmesine ve günlük yaşamlarına çok kısa sürede dönüş yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Mide küçültme ile birlikte fazla kiloların yüzde 60 oranındaki büyük bir bölümünden kurtulmak mümkün. Elbette yapılan tedavinin kalıcı olması, sonrasında kişinin günlük pratiklerinde bazı değişimler yapması gerekmektedir. Özellikle düzenli spor egzersizleri ile birlikte su tüketiminin arttırılması, protein oranı yüksek ancak porsiyonu küçük besinler tüketilmelidir” diye konuştu.