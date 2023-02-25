Yüksek katlı binalar ölüm saçıyor: Batman'da 7 katlı bir bina tahliye edildi!

Özelde bölge, genelde ise ülkenin neredeyse tamamında depremler yaşanmaya devam ederken, depremler dolayısıyla halkta yaşanan tedirginlik ise sürüyor.

Bu kapsamda depremlerin etkilediği illerden biri olan Batman'da da ağır hasar gören evlerin tahliyesine devam ediliyor.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 28 daireden oluşan 7 katlı Heybetli Apartmanı, ağır hasar aldığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden hasar gördüğü değerlendirilen 7 katlı bina boşaltıldı.

Ağır hasar oluştuğu ihbarı yapılan binada incelemelerde bulunan ekipler, binada 'kolonlardaki demirlerin eğrilmiş' olduğunu tespit etti.

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Bina sakinleri evlerini tahliye ederken, polis ekipleri ise bina etrafına güvenlik şeridi çekti.(İLKHA)