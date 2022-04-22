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Ekonomi Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 14:07:00 -
Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için;

Ön Değerlendirme Tarihi   : 10.05.2022

Sınav Tarihi                        : 12.05.2022

Sonuç Açıklama Tarihi       : 13.05.2022

Başvuru Adresleri: Rektörlük-Tıp Fakültesi-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Yabancı   Diller   Yüksekokulu:   1505.   Sokak   İşçi   Blokları   Mahallesi   / Çankaya / ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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