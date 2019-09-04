Yüksek hızlı trene Çekya ilgisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB)Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Çekya Başbakanı Andrej Babis onuruna çalışma yemeği düzenlendi. Pekcan, “Çekya’dan Türkiye’ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz” dedi. Konuk Başbakan Babis ise Türkiye ziyaretinde kendisine Çek iş insanlarının da eşlik ettiğini belirterek, iki ülke arasında ümit vaad eden iş birliği alanları olduğunu söyledi. Babis, “Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz” dedi. Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek, enerji, çelik ve ilaç sektöründe iş birliklerinin geliştirilebileceğini söylerken, Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy, “Türk müteahhitlerin özellikle yeni dönemde planlanan otoyol ve altyapı projelerinde bizlere katkı sunmasını bekliyoruz” dedi.