0553 313 94 23

Yüksek hızlı trene Çekya ilgisi

Türkiye'yi ziyarette bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis, iki ülke arasında ümit vaad eden iş birliği alanları olduğunu belirterek, "Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz." dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:53
Yüksek hızlı trene Çekya ilgisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB)Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Çekya Başbakanı Andrej Babis onuruna çalışma yemeği düzenlendi. Pekcan, “Çekya’dan Türkiye’ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz” dedi. Konuk Başbakan Babis ise Türkiye ziyaretinde kendisine Çek iş insanlarının da eşlik ettiğini belirterek, iki ülke arasında ümit vaad eden iş birliği alanları olduğunu söyledi. Babis, “Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz” dedi. Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek, enerji, çelik ve ilaç sektöründe iş birliklerinin geliştirilebileceğini söylerken, Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy, “Türk müteahhitlerin özellikle yeni dönemde planlanan otoyol ve altyapı projelerinde bizlere katkı sunmasını bekliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:53
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  4. Çekya Başbakanı Andrej Babis
  5. Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek
  6. Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te "Eğitim Kurumları Müdürler Kurulu" toplantısı
    1. Karabük’te "Eğitim Kurumları Müdürler..
    2. Ahmet Davutoğlu'nun ihraç sebebi..
    3. Minibüs devrildi: 2 yaralı
    4. Burhaniye’de arazi yangınında..
    5. Devrek’te yaz şenlikleri stantları..
    6. Beymen Collection'dan "sonbahar-kış..
    7. Beykozlu 500 çocuk sünnet heyecanı..
    8. Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi
    9. İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet..
    10. İmamoğlu tatile ve zamma doyamıyor!..
    11. YKS üniversite boş kontenjanları 2019..
    12. Motosiklet sürücüsü genç hayatını..
    13. Aksa Enerji Dünya Enerji Kongresi'ne..
    14. "Teknoloji belediyelerin verimliliğini..
    15. Bakan Soylu'dan Kocaeli AFAD..
    16. Öğrencilerin okul ihtiyaçları cazip..
    17. Babacan ve Davutoğlu
    18. Söğüt’te şenlikler öncesi tüm güvenlik..
    19. Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
    20. Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."