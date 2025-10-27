Yüksek güvenlik, düşük bütçe! Uzmanlar bu otomobilleri öneriyor!

Araç almak isteyen ancak güvenlikten ödün vermek istemeyenler için uzmanlardan dikkat çeken tavsiyeler geldi. Yapılan son değerlendirmelerde, bütçe dostu fiyat etiketine rağmen yüksek güvenlik donanımlarıyla öne çıkan otomobiller sıralandı.

Listede özellikle yerli üretim ve Avrupa güvenlik testlerinden tam not alan araçlar dikkat çekiyor. Uzmanlara göre; Fiat Egea, Renault Clio, Hyundai i20 ve Toyota Yaris, uygun fiyatına rağmen çarpışma testlerinde yüksek puanlar alarak sürücülere güven veriyor.

Fiyat–performans dengesinde öne çıkan bu modeller, hava yastığı sayısından fren sistemine kadar birçok güvenlik donanımıyla sınıfının üzerinde koruma sağlıyor.