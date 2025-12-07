  • İSTANBUL
Sandıkta tablo netleşiyor! AK Parti farkı açtı, muhalefet dağıldı

Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…

Kadro tamam film çevirmeye devam

FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi

Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz

Hamas tek şartını açıkladı: Silah bırakmaya hazırız!

TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı

8 yılda meyvesini verdi! Kilitlenen hukuk sistemini rahatlatan formül
Gündem Her yağmurda aynı manzara! Ekrem’in icraatları İstanbulluyu çileden çıkardı
Gündem

Her yağmurda aynı manzara! Ekrem’in icraatları İstanbulluyu çileden çıkardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da barajlar alarm verirken vatandaşların haftalardır beklediği yağış mega kente geldi. Ancak vatandaşların ‘yağmur’ mutluluğu kısa sürdü. Ekrem İmamoğlu’nun icraatlarından olan “Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı” her yağmurda olduğu gibi yine göle döndü.... İETT kazaları, metrobüs hattında yaşanan sorunlar ve metrolardaki aksaklıklar adeta vatandaşı çileden çıkardı.



 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde sürekli olarak mega kentte ‘ulaşım’ sorunlarını çözeceğini dile getiren Ekrem İmamoğlu’nun eserleri vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor. Neredeyse her gün İETT araçlarının karıştığı bir kaza haberi gündeme bomba gibi düşüyor. Yalnızca İETT mi? Bir de Metrobüs hattında yaşanan kaza ve yangınlar var... Ulaşımda zam yapmayacaklarını söyleyen İmamoğlu ve ekibinin yaptığı zamlar ise cabası...

 

Değişen hiçbir şey yok

İstanbul’da yaşayanlar eskiden yağmuru özlemle bekler, mega kentin buğulu halinin tadını çıkarırlardı. Elbette, Ekrem İmamoğlu’ndan önce! Artık İstanbullu için yağmurun diğer ismi ‘Çile’...  Ataköy-Olimpiyat Metro hattını göğsünü gere gere açan Ekrem İmamoğlu, ilk yağışla birlikte vatandaşların tepkisini çekmişti. Üzerinden aylar geçti ancak Ataköy-Olimpiyat metro hattında değişen hiçbir şey yok!

 

Metro adeta göle döndü

İstanbul son birkaç gündür sağanak yağışın etkisi altında. Ataköy-Olimpiyat Metro hattının  Halkalı Caddesi durağını kullanmak isteyen yolcular aslında alışıldık bir manzara ile karşı karşıyaydı. Metro durağı adeta göle döndü.  Metro istasyonunun tavanında durağa akan su görenleri bir hayli sinirlendirdi. Vatandaşlar rahat bir yolculuk gerçekleştirmek isterken metroya binmek tam bir kabusa döndü.

 

Asansörler çalışmıyor

Elbette vatandaşın çilesi bununla da sona ermedi! Halkalı Caddesi durağında yağmur sebebiyle ne asansör ne de yürüyen merdivenler çalıştı. Bebek arabası ile asansörü kullanmak isteyen anneleri içinse yolculuk kabusa döndü.

 

Yine aynı hatta bulunan Yenibosna Durağı’nda da asansörler çalışmıyor. Sebep mi? Elbette metro hattını basan su... Asansörler yağmur sebebiyle çalışmayınca vatandaşlar da yürümek zorunda kaldı. Her yağıştan sonra yaşanan bu manzara ise verilen sözlerin ne kadar gerçek dışı olduğunu kanıtlamış oldu.

 

