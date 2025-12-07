  • İSTANBUL
Son Haberler

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi

Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz

Hamas tek şartını açıkladı: Silah bırakmaya hazırız!

TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı

8 yılda meyvesini verdi! Kilitlenen hukuk sistemini rahatlatan formül

Mansur’un işi göz boyamak

Barrack’tan “93 darbeyi biz yaptık” itirafı! Darbeciler bizim çocuklar

Yıldırım: İBB’yi soymanın hesabını elbette soracağız

Askeri işbirliği anlaşmaları peş peşe feshedildi. Rusya’dan üç ülkeye rest
Bölgede Gerilim Tırmanıyor! Mısır'dan İsrail'e Sert Uyarı!
Gündem

Bölgede Gerilim Tırmanıyor! Mısır'dan İsrail'e Sert Uyarı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bölgede Gerilim Tırmanıyor! Mısır’dan İsrail’e Sert Uyarı!

Mısır, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara açık ve net bir şekilde karşı çıktı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yaptığı açıklamada İsrail’in Suriye’ye dönük tüm saldırılarının kesin bir dille reddedildiğini belirterek, bölgenin daha büyük bir kaosa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi.

Görüşmede Abdulati, Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine ilişkin Mısır'ın değişmez tutumunu vurguladı.

 

Suriye'nin istikrarını korumak ve halkının haklarını güvence altına almak için ulusal devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, Kahire'nin, "Suriye topraklarını hedef alan tüm İsrail saldırılarını kesin bir dille reddettiğini" ifade etti.

Abdulati, mevcut şartların Suriye’nin egemenliğini zayıflatan müdahaleleri veya uygulamaları gerekçelendirmek amacıyla kullanılmasının doğuracağı tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

