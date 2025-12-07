  • İSTANBUL
7 şehidin anısına 16 yıl sonra hüzünlü tören

7 şehidin anısına 16 yıl sonra hüzünlü tören

Tokat Reşadiye'de 2009’daki terör saldırısında şehit olan 7 asker için düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşandı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, 7 Aralık 2009’da teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 7 asker için bu yıl da anlamlı bir anma töreni düzenlendi.

 

Anıta gül bırakıldı

7 Aralık 2009'da teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca için Şehitler Anıtı'nda program düzenlendi. Program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Tokat Vali Yardımcısı Asım Aköner ve katılımcılar daha sonra anıta gül bıraktı.

